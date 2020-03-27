Роналду закупил аппаратуру для медучреждений Мадейры

Теги ювентускриштиану роналдукоронавирус

Роналду закупил аппаратуру для медучреждений Мадейры

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду решил помочь больницам Мадейры.

Как сообщает A Bola, португалец приобрел для местных медучереждений пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Эту информацию подтвердил региональный секретарь по вопросам здравоохранения и гражданской обороны Педро Рамос.

Отметим, что в Португалии выявлено более 4 тысяч заразившихся коронавирусом.

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