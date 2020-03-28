Глушаков рассказал о своих целях
Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков поделился своими планами на будущее.
"Сколько голов за карьеру хочу забить? Сейчас на моему счету 55 голов, а хочу 100. Забить и закончить (смеется). Сколько еще играть собираюсь? Я еще молодой и перспективный. Вспомните возраст Игнашевича на мундиале.
А мне всего 33. Возраст Христа. Сейчас я играю в центре поля, а в конце карьеры хочу сместиться в центр защиты. В России как раз дефицит центральных защитников. Так что пусть не расслабляются. Я еще никуда не ухожу (улыбается)", - заявил Глушаков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20