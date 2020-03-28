Глушаков рассказал о своих целях

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Глушаков рассказал о своих целях

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков поделился своими планами на будущее.

"Сколько голов за карьеру хочу забить? Сейчас на моему счету 55 голов, а хочу 100. Забить и закончить (смеется). Сколько еще играть собираюсь? Я еще молодой и перспективный. Вспомните возраст Игнашевича на мундиале.

А мне всего 33. Возраст Христа. Сейчас я играю в центре поля, а в конце карьеры хочу сместиться в центр защиты. В России как раз дефицит центральных защитников. Так что пусть не расслабляются. Я еще никуда не ухожу (улыбается)", - заявил Глушаков.

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