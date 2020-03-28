"Барселона" определилась с позицией по будущему Видаля

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"Барселона" определилась с позицией по будущему Видаля

Руководство "Барселоны" определилось с будущим хавбека Артуро Видаля.

Как сообщает Sportsmole, "сине-гранатовые" готовы отпустить чилийца, если тот решит сменить клубную прописку.

Ранее сообщалось, что Видаль может войти в сделку по трансферу нападающего "Интера" Лаутаро Мартинесу.

Видаль выступает за "Барсу" с 2018 года. За это время он провел 84 матча, забил 9 голов и отдал 10 ассистов.

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