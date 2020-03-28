Роналду приобрел новый Bugatti
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду приобрел новый Bugatti Centodieci.
Как сообщает Bild, стоимость спорткара составляет 9,5 миллиона евро. Отмечается, что всего было выпущено десять экземпляров автомобиля.
Авто было выужено к 110-летию Bugatti. Однако опробовать машину Роналду сможет только в 2021 году.
Напомним, что на данный момент Роналду находится на карантине на своей вилле на Мадейре.
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|Команда
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|Лацио
|26
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|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
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|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16