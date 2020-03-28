Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду приобрел новый Bugatti Centodieci.

Как сообщает Bild, стоимость спорткара составляет 9,5 миллиона евро. Отмечается, что всего было выпущено десять экземпляров автомобиля.

Авто было выужено к 110-летию Bugatti. Однако опробовать машину Роналду сможет только в 2021 году.

Напомним, что на данный момент Роналду находится на карантине на своей вилле на Мадейре.

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