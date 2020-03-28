РПЛ может возобновиться в июле

РПЛ продолжает искать варианты окончания текущего сезона.

По сведениям "Чемпионат", в последнее время рассматривается вариант возобновления сезона во второй половине июля.

Такой расклад означает, что чемпионат завершится в августе, а следующий сезон стартует в сентябре.

Напомним, что РПЛ был приостановлен как минимум до 10 апреля из-за распространения коронавируса.

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