ЦСКА интересуется вингером "Ливерпуля"
Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири попал в сферу интересов ЦСКА.
Как сообщает Football Insider, мерсисайдцы готовы продать 28-летнего игрока за 31 миллион евро. Однако ранее сообщалось, что наставник клуб Юрген Клопп против продажи швейцарца.
Отмечается, что борьбу за Шакири "армейцам" навяжут "Рома" и "Севилья".
В текущем сезоне Шакири принял участие в 10 матчах, в которых забил один гол.
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|Команда
|М
|О
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|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
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|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
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|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20