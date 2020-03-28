ЦСКА интересуется вингером "Ливерпуля"

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири попал в сферу интересов ЦСКА.

Как сообщает Football Insider, мерсисайдцы готовы продать 28-летнего игрока за 31 миллион евро. Однако ранее сообщалось, что наставник клуб Юрген Клопп против продажи швейцарца.

Отмечается, что борьбу за Шакири "армейцам" навяжут "Рома" и "Севилья".

В текущем сезоне Шакири принял участие в 10 матчах, в которых забил один гол.

Читайте также: Форвард ЦСКА Нисимура официально вернулся в Японию. | http://soccernews.ru