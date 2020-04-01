Дибала рассказал Роналду, за что его ненавидят в Аргентине

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала поведал о своем шутливом разговоре с Криштиану Роналду.

"Я сказал ему: "Криштиану, мы в Аргентине немного ненавидим тебя за твою фигуру, поведение и даже за твою ходьбу. Однако ты удивил меня. Я заметил в тебе кое-что еще", - приводит слова Дибалы Mundo Deportivo.

Напомним, что ранее Дибала заразился коронавирусом. Роналду на данный момент находится на карантине на Мадейре.

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