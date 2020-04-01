Гарай вернулся к семье после самоизоляции

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Гарай вернулся к семье после самоизоляции

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай рассказал, как проходит выздоровление после заражения коронавирусом.

"Еще один шаг! Нам пока нельзя целоваться и обниматься, однако мы теперь вместе. Рады, что изоляция завершилась. Мы выполняем рекомендации врачей: после изоляции нужно соблюдать карантин еще две недели, сохранять дистанцию и надевать защитные маски", - заявил Гарай.

Напомним, что ранее в "Валенсии" было обнаружено 25 случаев заражения коронавирусом.

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