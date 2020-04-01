Гарай вернулся к семье после самоизоляции
Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай рассказал, как проходит выздоровление после заражения коронавирусом.
"Еще один шаг! Нам пока нельзя целоваться и обниматься, однако мы теперь вместе. Рады, что изоляция завершилась. Мы выполняем рекомендации врачей: после изоляции нужно соблюдать карантин еще две недели, сохранять дистанцию и надевать защитные маски", - заявил Гарай.
Напомним, что ранее в "Валенсии" было обнаружено 25 случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: Все игроки "Валенсии" сдали тесты на коронавирус. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Гарай вернулся к семье после самоизоляции
-
Дибала рассказал Роналду, за что его ненавидят в Аргентине
-
2
"Барселона" предложит Гризманна в обмен на Неймара
-
РФС приостановил все футбольные соревнования в России до 31 мая
-
1
"Вест Хэм" готов купить зимнего новичка "Барселоны"
-
Коутиньо отправил 20 тонн гуманитарной помощи в Бразилию
-
Шюррле прилетел в Германию и сменил имидж
-
Экс-игрок сборной России рассказал о ситуации в США из-за коронавируса
-
УЕФА отложил возобновление еврокубков
-
УЕФА перенес матчи сборных, которые должны были пройти в июне
-
Все игроки "Валенсии" сдали тесты на коронавирус
-
Божович прокомментировал информацию о ликвидации "Крыльев Советов"
-
"Оставайтесь активными". Роналду похвастался мускулатурой
-
"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить Холанда у "Реала"
-
"Ювентус" не может договориться с Дибалой
-
1
Ответ Жиру Бензема оказался фейком
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Саулю
-
Менье прокомментировал информацию об уходе из ПСЖ
-
ZDF: УЕФА определился с датами возобновления Лиги Чемпионов и Лиги Европы
-
ПСЖ стал очередным претендентом на Хакими
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14