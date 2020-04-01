"Крылья Советов" сделали заявление касательно возможной ликвидации клуба

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"Крылья Советов" сделали заявление касательно возможной ликвидации клуба

В "Крыльях Советов" опровергли информацию о ликвидации клуба.

"Ранее некоторые СМИ заявили, что вскоре клуб ждет ликвидация. Это неправда. Счетная палата действительно провела проверку, но за период с 2017 по 2019 год. Все нарушения касаются прошлых лет и те люди, которые это допустили, в клубе уже не работают.

В прошлом году мы выплатили задолженности по зарплате сотрудникам и футболистам, урегулировали претензии от поставщиков и реструктурировали кредиты прошлых лет. Цена активов клуба в 2019 году выросла на 155,5 миллиона рублей. Поэтому сейчас нет никаких оснований на банкротство и ликвидацию клуба.

Мы просим от СМИ более профессиональной работы, а если это была шутка на 1 апреля, то она крайне неудачная", - говорится в заявлении.

В этом сезоне "Крылья Советов" после 22 туров занимают 15-е место.

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