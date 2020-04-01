Жена Новосельцева хочет добиться от футболиста увеличения алиментов
Катерина Кейру, жена игрока "Сочи" Ивана Новосельцева, рассказала о своих попытках добиться увеличения алиментов на их общего сына Теодора.
"Я не хочу обращаться в суд. Попросила его выполнить обещания, а иски отозвать. Разумеется, я не согласна на те 20 тысяч, которые присвоил суд. Я предлагала Ивану отказаться от отцовства и разделить все совместное имущество пополам. А он сказал, что это я их бросила и убежала.
Огромное спасибо друзьям, подарившим нам хоть какие-то вещи для Теодора. Иван говорит, что его ребенку хорошо - он хорошо кушает и развивается. Когда я задала вопрос о деньгах на ребенка, он сказал что-то вроде: "Я тебя оберегаю от денег".
Алименты я не получаю. С июля прошлого года мой адвокат не может изменить позиции. Так и остаются эти 20 195 рублей. Уже есть исполнительный лист, однако я не могу его получить из-за коронавируса. Мой адвокат сообщил Ване о судебном приказе, в стране трудная ситуация и было бы хорошо пойти на встречу. Мы просили выплатить его эти деньги, накопившиеся с 9 июля. Однако он не ответил", - заявила Кейру.
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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