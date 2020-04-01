"Зенит" хочет сократить зарплату футболистам и тренерскому штабу
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб ведет переговоры о сокращении зарплат из-за коронавируса.
"Приостановка турниров привела к потере доходов. Поэтому все клубы, даже европейские топы, столкнулись с экономическими сложностями. Ранее "Барселона" пошла на снижение зарплаты футболистам на 70 процентов. Мы тоже начали разрабатывать меры по сокращению расходов клуба.
В "Зените" все понимают, что сокращение зарплат мера временная, но необходимая. Уже ведутся переговоры с игроками и тренерами", - заявил Медведев.
Напомним, что ранее "Спартак" снизил зарплату своим футболистам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20