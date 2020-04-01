"Зенит" хочет сократить зарплату футболистам и тренерскому штабу

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб ведет переговоры о сокращении зарплат из-за коронавируса.

"Приостановка турниров привела к потере доходов. Поэтому все клубы, даже европейские топы, столкнулись с экономическими сложностями. Ранее "Барселона" пошла на снижение зарплаты футболистам на 70 процентов. Мы тоже начали разрабатывать меры по сокращению расходов клуба.

В "Зените" все понимают, что сокращение зарплат мера временная, но необходимая. Уже ведутся переговоры с игроками и тренерами", - заявил Медведев.

Напомним, что ранее "Спартак" снизил зарплату своим футболистам.

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