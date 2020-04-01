Фанаты белорусских клубов выступают за приостановку чемпионата

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Фанаты белорусских клубов выступают за приостановку чемпионата

Фанаты белорусских клубов требуют приостановить чемпионат из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщает Tribuna, болельщики БАТЭ, "Немана", солигорского "Шахтера", брестского и минского "Динамо" отказываются посещать матчи и призывают фанатов остальных клубов последовать их примеру.

Напомним, что Беларусь - единственная европейская страна, которая не приостановила проведения национальных турниров.

Отмечается, что по официальным данным в стране заразилось коронавирусом более 150 человек.

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