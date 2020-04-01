Стоимость футболистов топ-5 лиг упадет на 28%

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Стоимость футболистов топ-5 лиг упадет на 28%

Приостановка сезона из-за коронавируса может привести к снижению трансферной стоимости игроков.

Как сообщает CIES Football Observatory, если до конца июня сезон не возобновится, то стоимость игроков в топ-5 лигах Европы снизится на 28 процентов.

Больше всего это коснется возрастных игроков с краткосрочными контрактами, которые провели меньше игр в этом сезоне, чем в предыдущем.

К примеру, CIES утверждает, что цена полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба снизится с 65 миллионов евро до 35 миллионов.

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