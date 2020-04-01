Дзюба назвал клуб своей мечты

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Дзюба назвал клуб своей мечты

Форвард "Зенита" Артем Дзюба рассказал, за какой клуб он хотел бы играть.

"Я всегда был поклонником "Реала", там выступали Рауль, Роберто Карлос, Редондо, Роналдо. Если у меня был бы шанс, то я хотел бы выступать в "Реале", - заявил Дзюба.

Дзюба является воспитанником московского "Спартака". За "Зенит" он выступает с 2015 года. Его соглашение с клубом истекает летом этого года.

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