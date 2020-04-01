"Байер" снизит зарплату футболистам и тренерам

Игроки, тренеры и руководство "Байера" сократили зарплаты из-за приостановки чемпионата.

"Этот вопрос обсуждался последние две недели и решение было принято единогласно. Футболисты согласны отказаться от части своей зарплаты для того, чтобы поддержать клуб в условиях, которые были вызваны коронавирусом", - сказал капитан "Байера" Ларс Бендер.

Напомним, что ранее зарплаты были сокращены в "Баварии" и дортмундской "Боруссии".

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