Дибала ответил на критику после слов о выступлениях с Месси в сборной

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Дибала ответил на критику после слов о выступлениях с Месси в сборной

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала ответил на критику, которая обрушилась на него после слов о Лионеле Месси.

Отметим, что Дибала ранее заявил, что ему было сложно играть с Месси в сборной Аргентине.

"У меня и в мыслях не было критиковать партнера по команде. Я просто пытался исправить то, что не работало в тот момент. Я говорил с Лео о том, что мы играем в схожей манере.

Меня не часто выпускали на ЧМ-2018 или Кубке Америки, однако я всегда уважаю решение тренера, так как есть авторитет", - приводит слова Дибалы Marca.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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