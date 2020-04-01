CIES Football Observatory назвал клубы, чьи составы подешевеют больше всего

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CIES Football Observatory назвал клубы, чьи составы подешевеют больше всего

CIES Football Observatory составил рейтинг клубов, составы которых больше всего подешевеют из-за коронавируса.

При составлении рейтинга учитывалась стоимость топ-20 самых дорогих футболистов клуба на 11 марта, прогнозируемая сумма указана на 30 июня 2020.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити" - меньше на 412 млн
2. "Барселона" - 366 млн
3. "Ливерпуль" - 353 млн
4. "Реал" - 350 млн
5. ПСЖ - 302 млн
6. "Манчестер Юнайтед" - 293
7. "Интер" - 276 млн
8. "Бавария" - 267 млн
9. "Челси" - 251 млн
10. "Тоттенхэм" - 227 млн.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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