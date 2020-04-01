CIES Football Observatory назвал клубы, чьи составы подешевеют больше всего

CIES Football Observatory составил рейтинг клубов, составы которых больше всего подешевеют из-за коронавируса.

При составлении рейтинга учитывалась стоимость топ-20 самых дорогих футболистов клуба на 11 марта, прогнозируемая сумма указана на 30 июня 2020.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити" - меньше на 412 млн

2. "Барселона" - 366 млн

3. "Ливерпуль" - 353 млн

4. "Реал" - 350 млн

5. ПСЖ - 302 млн

6. "Манчестер Юнайтед" - 293

7. "Интер" - 276 млн

8. "Бавария" - 267 млн

9. "Челси" - 251 млн

10. "Тоттенхэм" - 227 млн.

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