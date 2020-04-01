CIES Football Observatory назвал клубы, чьи составы подешевеют больше всего
CIES Football Observatory составил рейтинг клубов, составы которых больше всего подешевеют из-за коронавируса.
При составлении рейтинга учитывалась стоимость топ-20 самых дорогих футболистов клуба на 11 марта, прогнозируемая сумма указана на 30 июня 2020.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. "Манчестер Сити" - меньше на 412 млн
2. "Барселона" - 366 млн
3. "Ливерпуль" - 353 млн
4. "Реал" - 350 млн
5. ПСЖ - 302 млн
6. "Манчестер Юнайтед" - 293
7. "Интер" - 276 млн
8. "Бавария" - 267 млн
9. "Челси" - 251 млн
10. "Тоттенхэм" - 227 млн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18