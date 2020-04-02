Определился фаворит в борьбе за Хамеса
Хавбек "Реала" Хамес Родригес, вероятно, продолжит карьеру в АПЛ.
Как сообщает Marca, в гонке за колумбийцем лидирует "Эвертон", который опережает "Арсенал" и "Вулверхэмптон".
Ранее сообщалось, что "Реал" намерен избавиться от Хамеса в ближайшее трансферное окно. Контракт игрока с клубом истекает летом 2021 года.
В текущем сезоне на счету Хамеса один гол и два ассиста в 13 играх.
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|Арсенал Лондон
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|27
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|20
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