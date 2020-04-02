"Бавария" продвинулась в переговорах с Мюллером о новом контракте

Теги бавария мюнхентомас мюллер

"Бавария" продвинулась в переговорах с Мюллером о новом контракте

"Бавария" продолжает работать над продлением соглашения с нападающим Томасом Мюллером.

Как сообщает Sport Bild, стороны договорились, что новый контракт будет рассчитан до лета 2023 года. Теперь осталось согласовать финансовую часть сделки.

Отмечается, что если зарплата 30-летнего футболиста останется неизменной, то клуб готов продлить контракт до 2024 года.

Мюллер - воспитанник "Баварии", и выступает за первую команду с 2007 года.

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