Смолов не разговаривал с Карпиным или Мостовым после перехода в "Сельту"

Теги сельта вигофедор смоловвалерий карпиналександр мостовой

Смолов не разговаривал с Карпиным или Мостовым после перехода в "Сельту"

Форвард "Локомотива" Федор Смолов, находящийся в аренде в "Сельте", заявил, что не общался с Александром Мостовым и Валерием Карпиным.

"Я лично не знаком с Карпиным и Мостовым. Я младше них, мы не общаемся. Однако мой агент знаком с ними. И я слышал советы от Мостового", - заявил Смолов.

Напомним, что Карпин защищал цвета "Сельты" с 1997 по 2002 год, а Мостовой - с 1996-го по 2004-й.

Смолов перебрался в "Сельту" минувшей зимой. За это время он провел шесть матчей и забил один гол.

Читайте также: Смолов сравнил РПЛ и Ла Лигу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду - лучший игрок всех времен по версии читателей Marca

Роналду - лучший игрок всех времен по версии читателей Marca

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов