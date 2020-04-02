Смолов не разговаривал с Карпиным или Мостовым после перехода в "Сельту"

Форвард "Локомотива" Федор Смолов, находящийся в аренде в "Сельте", заявил, что не общался с Александром Мостовым и Валерием Карпиным.

"Я лично не знаком с Карпиным и Мостовым. Я младше них, мы не общаемся. Однако мой агент знаком с ними. И я слышал советы от Мостового", - заявил Смолов.

Напомним, что Карпин защищал цвета "Сельты" с 1997 по 2002 год, а Мостовой - с 1996-го по 2004-й.

Смолов перебрался в "Сельту" минувшей зимой. За это время он провел шесть матчей и забил один гол.

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