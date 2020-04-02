Клопп сообщил "Ливерпулю" свою позицию по возможному трансферу Кейна
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не интересен "Ливерпулю".
По сведениям Express, против трансфера англичанина выступает наставник клуба Юрген Клопп, по мнению которого Кейн нарушит баланс в атаке мерсисайдцев.
Также отмечается, что "Ливерпуль" в ближайшее время не собирается совершать дорогостоящих трансферов.
Ранее сообщалось, что в услугах Кейна заинтересован "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18