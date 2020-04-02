Клопп сообщил "Ливерпулю" свою позицию по возможному трансферу Кейна

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не интересен "Ливерпулю".

По сведениям Express, против трансфера англичанина выступает наставник клуба Юрген Клопп, по мнению которого Кейн нарушит баланс в атаке мерсисайдцев.

Также отмечается, что "Ливерпуль" в ближайшее время не собирается совершать дорогостоящих трансферов.

Ранее сообщалось, что в услугах Кейна заинтересован "Манчестер Юнайтед".

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