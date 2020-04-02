Гари Невилл: "Никогда не перешел бы в "Манчестер Сити" и "Ливерпуль"

Теги манчестер юнайтедгари невилл

Гари Невилл: "Никогда не перешел бы в "Манчестер Сити" и "Ливерпуль"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл рассказал, как могла бы протекать его карьера футболиста.

"Когда мне было 30 лет я принял решение - не выступать за любой другой клуб, если бы сэр Алекс решил, что мое время в клубе истекло. Но, если бы он сказал мне это в 28 лет, то я бы, разумеется, ушел бы в другой клуб АПЛ.

Никогда не перешел бы в "Лидс", "Манчестер Сити" или "Ливерпуль". Даже через миллион лет. Мог бы выступать за "Арсенал". Также мне нравятся "Астон Вилла" и "Ньюкасл".

Из европейских клубов я восхищался "Ювентусом" и "Баварией". "Бавария" всегда проводила дотошную подготовку, поэтому на международном уровне я бы перешел в этот клуб", - приводит слова Невилла Sky Sports.

Читайте также: Гари Невилл предложил АПЛ антикризисный план действий. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду - лучший игрок всех времен по версии читателей Marca

Роналду - лучший игрок всех времен по версии читателей Marca

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов