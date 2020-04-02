Гари Невилл: "Никогда не перешел бы в "Манчестер Сити" и "Ливерпуль"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл рассказал, как могла бы протекать его карьера футболиста.
"Когда мне было 30 лет я принял решение - не выступать за любой другой клуб, если бы сэр Алекс решил, что мое время в клубе истекло. Но, если бы он сказал мне это в 28 лет, то я бы, разумеется, ушел бы в другой клуб АПЛ.
Никогда не перешел бы в "Лидс", "Манчестер Сити" или "Ливерпуль". Даже через миллион лет. Мог бы выступать за "Арсенал". Также мне нравятся "Астон Вилла" и "Ньюкасл".
Из европейских клубов я восхищался "Ювентусом" и "Баварией". "Бавария" всегда проводила дотошную подготовку, поэтому на международном уровне я бы перешел в этот клуб", - приводит слова Невилла Sky Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18