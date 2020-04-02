Гари Невилл: "Никогда не перешел бы в "Манчестер Сити" и "Ливерпуль"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл рассказал, как могла бы протекать его карьера футболиста.

"Когда мне было 30 лет я принял решение - не выступать за любой другой клуб, если бы сэр Алекс решил, что мое время в клубе истекло. Но, если бы он сказал мне это в 28 лет, то я бы, разумеется, ушел бы в другой клуб АПЛ.

Никогда не перешел бы в "Лидс", "Манчестер Сити" или "Ливерпуль". Даже через миллион лет. Мог бы выступать за "Арсенал". Также мне нравятся "Астон Вилла" и "Ньюкасл".

Из европейских клубов я восхищался "Ювентусом" и "Баварией". "Бавария" всегда проводила дотошную подготовку, поэтому на международном уровне я бы перешел в этот клуб", - приводит слова Невилла Sky Sports.

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