Серхи Роберто: "Я пересматривал свой гол в ворота ПСЖ всю ночь"

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Серхи Роберто: "Я пересматривал свой гол в ворота ПСЖ всю ночь"

Хавбек "Барселоны" Серхи Роберто вспомнил игру с ПСЖ в 2017 году.

Напомним, что тогда команды встретились на стадии 1/8 финала. Первый матч завершился победой парижан со счетом 4:0. Однако в ответной игре каталонцы добыли победу со счетом 6:1, а решающий гол на последних секундах забил Роберто.

"Я не спал в ту ночь. Утром следующего дня у нас была запланирована тренировка, но я почти не спал. Я пересматривал свой гол всю ночь", - приводит слова Роберто сайт "Барсы".

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я также помню тот матч словно вчера! Айтекин сделал свою работу на 5+! Это был самый-самый судейский ТОП в 21-м веке!конечно позже Ювентус обоссал Барсу (потому что забыли зарядит судью, и сделали ставку на картонного хмыря), но конкретно с ПСЖ, Дениз показал что такое "Барcелонский футбол" очень сильно выглядел немец в составе той Барсы, все главные обострение-завершение шли от него! Офсайды, пенки, симуляции ЭХХХ! Ностальгия!!! Visca el Barca!

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