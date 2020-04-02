Серхи Роберто: "Я пересматривал свой гол в ворота ПСЖ всю ночь"

Хавбек "Барселоны" Серхи Роберто вспомнил игру с ПСЖ в 2017 году.

Напомним, что тогда команды встретились на стадии 1/8 финала. Первый матч завершился победой парижан со счетом 4:0. Однако в ответной игре каталонцы добыли победу со счетом 6:1, а решающий гол на последних секундах забил Роберто.

"Я не спал в ту ночь. Утром следующего дня у нас была запланирована тренировка, но я почти не спал. Я пересматривал свой гол всю ночь", - приводит слова Роберто сайт "Барсы".

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