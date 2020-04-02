В России появится новый профессиональный клуб

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В России появится новый профессиональный клуб

Правительство Тверской области сообщило, что в ближайшее время будет создан новый профессиональный футбольный клуб.

Народное голосование определило, что новый клуб будет называться "Тверь". На данный момент идет регистрация организации.

Напомним, что ранее в Тверской области был клуб "Волга", который выступал в ПФЛ. Однако клуб ликвидирован в 2017 году из-за проблем с финансами.

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