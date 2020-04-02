"Бавария" вместо Сане может подписать Вернера

"Бавария" может отказаться от покупки вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

Как сообщает Kicker, вместо покупки Сане мюнхенский клуб бросит силы на трансфер форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера. Ранее интерес к Вернеру также проявлял "Ливерпуль".

Отмечается, что трансфер Вернера обойдется "Баварии" дешевле, к тому же игрок может сыграть и на фланге и в центре атаки.

Напомним, что Сане был близок к переходу в "Баварию" прошлым летом, но сделка сорвалась из-за травмы игрока.

Читайте также: "Бавария" продвинулась в переговорах с Мюллером о новом контракте. | http://soccernews.ru