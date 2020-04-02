"Динамо" ведет переговоры о сокращении зарплат игрокам

Теги динамо москва

"Динамо" ведет переговоры о сокращении зарплат игрокам

Московское "Динамо" планирует снизить зарплату футболистам.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", руководство предлагает игрокам сокращение зарплаты на 40%. Футболисты, скорее всего, примут предложение.

Отмечается, что благодаря такому шагу клуб сможет нормально функционировать и не придется увольнять рядовых сотрудников.

После 22 туров "Динамо" занимает в РПЛ шестое место.

Читайте также: "Динамо" отложило решение по дальнейшим действиям до прояснения позиции РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Два клуба АПЛ перебили предложение "Барселоны" по Лаутаро Мартинесу

Два клуба АПЛ перебили предложение "Барселоны" по Лаутаро Мартинесу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов