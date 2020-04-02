"Аталанта" готова расстаться с Малиновским
Хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский близок к уходу из клуба.
По сведениям Football Italia, главным претендентом на игрока сборной Украины является "Фиорентина". "Аталанта" готова отпустить футболиста за 25 миллионов евро.
Малиновский перебрался в "Аталанту" летом 2019 года и заключил с клубом контракт до 2024 года.
В этом сезоне Малиновский провел 31 игру, в которых отметился пятью голами и тремя ассистами.
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