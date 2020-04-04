Хави внес вклад в борьбу с коронавирусом

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Хави внес вклад в борьбу с коронавирусом

Наставник "Аль-Садда" Хави сделал пожертвование на борьбу с коронавирусом.

Как сообщает Marca, экс-игрок "Барселоны" перевел один миллион евро на счет Hospital Clinic в Барселоне.

"Поступающие взносы помогут клинике закупить необходимые вещи для персонала и пациентов", - заявил Хави.

Отметим, что в Испании зафиксировано 124 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 11 тысяч человек умерло.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Молодец. Барсисты всегда и во всём впереди. .....Гвардиола, Месси, теперь Хави. Неудивлюсь, если и Иньеста последует примеру.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Молодец!Не то что некоторые ...

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