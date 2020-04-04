"Ливерпуль" отпустил часть персонала в отпуск с сохранением зарплаты

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"Ливерпуль" отпустил часть персонала в отпуск с сохранением зарплаты

Часть персонала "Ливерпуля" была отправлена в отпуск из-за приостановки чемпионата в связи с коронавирусом.

Как сообщает сайт клуба, персонал будет получать заработную плату в полном объёме. Однако по сведениям The Telegraph, клуб будет выплачивать всего 20% зарплаты, а 80% будут поступать от британского правительства.

Напомним, что АПЛ была перенесена до особого распоряжения. После 29 туров мерсисайдцы лидируют в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на 25 очков.

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