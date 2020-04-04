"Бавария" готова побороться за воспитанника "Барселоны"

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре попал в сферу интересов "Баварии".

Как сообщает Birmingham Mail, летом мюнхенский клуб составит конкуренцию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в борьбе за игрока.

Контракт Траоре с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

В этом сезоне Траоре провел 43 матча, в которых забил 6 голов и отдал 10 ассистов.

Читайте также: "Бавария" вместо Сане может подписать Вернера. | http://soccernews.ru