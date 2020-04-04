"Бавария" готова побороться за воспитанника "Барселоны"

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"Бавария" готова побороться за воспитанника "Барселоны"

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре попал в сферу интересов "Баварии".

Как сообщает Birmingham Mail, летом мюнхенский клуб составит конкуренцию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в борьбе за игрока.

Контракт Траоре с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

В этом сезоне Траоре провел 43 матча, в которых забил 6 голов и отдал 10 ассистов.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Как ни крути, а Траоре сделал правильный выбор. Во первых, Вулверхэмптон более великий клуб (с этим глупо спорить). Во вторых, в Барсе его бы погубила политика картонного лидера, хлюпика, и просто шавки - Лионеля Месси! Лизать задницу Лео - вот главная задача игроков этой команды, у большинства уже язык пересох! И главное, помогли выплакать очередной липовый ЗМ для гнома, а клуб подождёт! А в конце-концов, ты станешь очередным загубленным талантом, из которого ещё и сделают крайнего после очередного Энфилда - все это маразм аргентинской днины! Фати, Браутвейту и Манаю - нужно бежать с этого гарема им. Днаря Лионеля Месси! Как бы больно не было это говорить, мне фану Барсы с 20-ти летним стажем... Visca el Barca!

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