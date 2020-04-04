Карпин сообщил о рождении четвертого ребенка

Дарья, супруга наставника "Ростова" Валерия Карпина, родила дочку.

"Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки. Спасибо родная. Люблю тебя", - заявил Карпин.

Отметим, что это уже четвертая дочь у Карпина, две из них от первого брака.

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