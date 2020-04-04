Карпин сообщил о рождении четвертого ребенка
Дарья, супруга наставника "Ростова" Валерия Карпина, родила дочку.
"Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки. Спасибо родная. Люблю тебя", - заявил Карпин.
Отметим, что это уже четвертая дочь у Карпина, две из них от первого брака.
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|Команда
|М
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|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
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|24
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|Оренбург
|22
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|14
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|15
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|22
|20