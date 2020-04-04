"Милан" нацелился на защитника "Селтика"

"Милан" интересуется защитником "Селтика" Кристофером Айером.

Как сообщает Calciomercato, "россонери" давно следит за прогрессом 21-летнего норвежца и клуб готов подписать его ближайшим летом.

Отмечается, что "Селтик" не горит желанием расставаться с футболистом основного состава, однако все будет зависеть от предложенной суммы трансфера.

В этом сезоне на счету Айера 4 забитых мяча и два ассиста в 49 играх.

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