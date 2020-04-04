Кокорин прокомментировал слухи об интересе со стороны "Челси"

1 Теги фк сочиалександр кокоринчелси

Кокорин прокомментировал слухи об интересе со стороны "Челси"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, находящийся в аренде в "Сочи", прокомментировал слухи об интересе "Челси" минувшей зимой.

Отметим, что Кокорин отвечал на вопрос Александра Кержакова в инстаграме.

"Ничего конкретного. Было много слухов. Многие связывались со мной, чтобы узнать ситуацию", - сказал Кокорин.

Кокорин перебрался в "Сочи" минувшей зимой. За это время он провел 4 матча, забил три гола и отдал один ассист.

Читайте также: Кокорин рассказал, когда истекает срок его аренды в "Сочи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ситуацию в Кремле узнать?

Ответить

главное

Дибала снова сдал положительный тест на коронавирус

Дибала снова сдал положительный тест на коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов