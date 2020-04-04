Кокорин прокомментировал слухи об интересе со стороны "Челси"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, находящийся в аренде в "Сочи", прокомментировал слухи об интересе "Челси" минувшей зимой.

Отметим, что Кокорин отвечал на вопрос Александра Кержакова в инстаграме.

"Ничего конкретного. Было много слухов. Многие связывались со мной, чтобы узнать ситуацию", - сказал Кокорин.

Кокорин перебрался в "Сочи" минувшей зимой. За это время он провел 4 матча, забил три гола и отдал один ассист.

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