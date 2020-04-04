Стали известны возможные сроки завершения текущего розыгрыша Серии А

Теги серия акоронавирус

Стали известны возможные сроки завершения текущего розыгрыша Серии А

В Италии продолжают искать варианты окончания текущего сезона.

По сведениям Football Italia, Серия А может возобновиться 20 мая и тогда чемпионат можно будет завершить 2 июля.

При таком варианте 20 мая могут состояться перенесенные матчи 25-го тура. Затем календарь будет выглядеть следующим образом:

27-й тур - 23-24 мая, 28-й тур - 27-28 мая, 29-й тур - 30-31 мая, 30-й тур - 3-4 июня, 31-й тур - 6-7 июня, 32-й тур - 10-11 июня, 33-й тур - 13-14 июня, 34-й тур - 17-18 июня, 35-й тур - 20-21 июня, 36-й тур - 24-25 июня, 37-й тур - 27-28 июня, 2 июля - заключительные игры.

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