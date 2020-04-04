Кокорин назвал клуб своей мечты

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", назвал клуб своей мечты.

"Где хотел бы играть в случае переезда в Европу? Мечта - в "Барселоне", - заявил Кокорин.

Кокорин перебрался в "Сочи" минувшей зимой. За это время он забил три гола и отдал один ассист в четырех играх.

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