Кокорин назвал клуб своей мечты

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Кокорин назвал клуб своей мечты

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", назвал клуб своей мечты.

"Где хотел бы играть в случае переезда в Европу? Мечта - в "Барселоне", - заявил Кокорин.

Кокорин перебрался в "Сочи" минувшей зимой. За это время он забил три гола и отдал один ассист в четырех играх.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Барбилона?Хм,cтранный выбор ... Там же хлюпик-диктатор . не дающий слова никому сказать.Хозяин там может быть только один ... Придется вам это выяснить в очной дуэли на бутылках...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Барбилона?Хм,cтранный выбор ... Там же хлюпик-диктатор . не дающий слова никому сказать.Хозяин там может быть только один ... Придется вам это выяснить в очной дуэли на бутылках...

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