Клубы АПЛ пытаюстя уговорить футболистов согласится на понижение зарплаты
Клубы АПЛ ведут переговоры с футболистами о сокращении зарплаты на 30% или об отсрочке по ее выплате.
Как сообщает The Telegraph, в качестве доводов футболистам сообщили, что убытки клубов могут составить 1,3 миллиарда евро. Если игроки согласятся, то клубы получат порядка 650 миллионов евро за счет зарплат, которые покроют примерно половину общих потерь.
Отмечается, что футболисты взяли время на рассмотрение предложения.
Ранее стало известно, что сезон АПЛ был приостановлен до особого распоряжения из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18