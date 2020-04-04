Уткин рассказал о связи "Спартака" с политиком России
Журналист Василий Уткин заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров имеет связь со "Спартаком".
Ранее ходили слухи, что 30% клуба принадлежат зятю Лаврова.
"Мы не может знать наверняка. Это все внутренние договоренности. Я неоднократно слышал, что Лавров имеет отношение к собственности в "Спартаке". Так что я не удивлен, что люди это обсуждают", - заявил Уткин.
Отметим, что Лавров не скрывает, что является болельщиком "Спартака". 21 марта клуб поздравил политика с 70-летием.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20