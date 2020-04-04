Уткин рассказал о связи "Спартака" с политиком России

Журналист Василий Уткин заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров имеет связь со "Спартаком".

Ранее ходили слухи, что 30% клуба принадлежат зятю Лаврова.

"Мы не может знать наверняка. Это все внутренние договоренности. Я неоднократно слышал, что Лавров имеет отношение к собственности в "Спартаке". Так что я не удивлен, что люди это обсуждают", - заявил Уткин.

Отметим, что Лавров не скрывает, что является болельщиком "Спартака". 21 марта клуб поздравил политика с 70-летием.

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