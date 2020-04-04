Слуцкий рассказал о планах по сбросу веса

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Слуцкий рассказал о планах по сбросу веса

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что собирается сбросить вес во время самоизоляции из-за коронавируса.

"Я придерживаюсь жесткой диеты. Все игроки радуются этой новости. Хочу сбросить 10 килограмм. По моему лицу этого не скажешь, но я двигаюсь к этой цели.

Могу ли я выходить на улицу? Да, я живу в закрытом комплексе, поэтому могу пройтись в маске полтора часа", - заявил Слуцкий.

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