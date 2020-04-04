Гётце может перебраться в Италию

Теги ромамарио гётцеборуссия дортмунд

Гётце может перебраться в Италию

Хавбек дортмундской "Боруссии" Марио Гётце покинет клуб предстоящим летом.

Как сообщает Football Italia, в услугах Гётце заинтересована "Рома". Сам 27-летний игрок не против переезда в Италию.

Напомним, что контракт футболиста с клубом истекает ближайшим летом.

Гётце является воспитанником "Боруссии". Он выступал за клуб с 2008 по 2013 год, а также с 2016 по н.в.

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