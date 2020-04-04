В УЕФА назвали крайние сроки завершения еврокубков

Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал о сроках окончания еврокубков.

"Есть вариант завершения сезона в обычном формате или матчи плей-офф могут пройти в формате одной игры на нейтральном стадионе. Также не исключается возможность проведения "Финала восьми" или "Финала Четырех".

Розыгрыш Лиги Чемпионов и Лиги Европы должен завершиться не позднее 3 августа", - заявил Чеферин.

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