В УЕФА назвали крайние сроки завершения еврокубков
Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал о сроках окончания еврокубков.
"Есть вариант завершения сезона в обычном формате или матчи плей-офф могут пройти в формате одной игры на нейтральном стадионе. Также не исключается возможность проведения "Финала восьми" или "Финала Четырех".
Розыгрыш Лиги Чемпионов и Лиги Европы должен завершиться не позднее 3 августа", - заявил Чеферин.
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