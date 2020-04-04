Защитник "Реала" Серхио Рамос запустил новый челлендж.

В своем инстаграме испанец опубликовал видео, на котором он вышел на стойку на руках, подписав: "Кто решится?"

Отметим, что видео вышло с хэштегом #RamosChallenge.

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