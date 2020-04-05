Власти Сербии определились с наказанием для Прийовича за нарушение карантина

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Власти Сербии определились с наказанием для Прийовича за нарушение карантина

Власти Сербии вынесли наказание для форварда национальной сборной Александара Прийовича.

Как сообщает Kurir.rs, 29-летний игрок был приговорен судом к трем месяцам домашнего ареста.

Напомним, что Прийович нарушил карантин и в компании 17-18 человек отдыха в кафе.

Прийович играет в Саудовской Аравии за "Аль-Иттихад", где в этом сезоне провел 10 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

В Сербии зафиксировано 1476 случаев заболевания коронавирусом.   

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