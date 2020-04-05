"Барселона" не имеет ни одного предложения по продаже Коутиньо

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"Барселона" не имеет ни одного предложения по продаже Коутиньо

"Барселона" может столкнуться с проблемами при продаже полузащитника Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Sportsmole, каталонцы намерены продать бразильца в летнее трансферное окно, но клуб пока не получил ни одного предложения.

Напомним, что "Барселона" готова отпустить 27-летнего игрока за 80 миллионов евро.

На данный момент Коутиньо находится в аренде в "Баварии", однако мюнхенский клуб не собирается выкупать футболиста.

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