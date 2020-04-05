Саутгейт согласился на сокращение зарплаты
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт решил пойти на снижение зарплаты.
Как сообщает Sky Sports, во время карантина в связи с коронавирусом Саутгейт будет зарабатывать на 30% меньше.
Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда заняла четвертое место на ЧМ-2018.
В Великобритании зафиксировано 41903 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: Клубы АПЛ пытаюстя уговорить футболистов согласится на понижение зарплаты. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 4 апреля
-
1
Девушка Дибалы высказалась о результатах повторного теста на коронавирус
-
Саутгейт согласился на сокращение зарплаты
-
2
"Барселона" не имеет ни одного предложения по продаже Коутиньо
-
Власти Сербии определились с наказанием для Прийовича за нарушение карантина
-
1
Слуцкий рассказал, почему Дзюба не уехал в Европу
-
Кокорин назвал фильмы, которые посмотрел на карантине
-
Серхио Рамос запустил новый челлендж
-
В УЕФА назвали крайние сроки завершения еврокубков
-
"Ливерпуль" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
3
"Атлетико" определился с размером предложения по Ракитичу
-
В Италии появилась петиция, в которой предлагают вручить скудетто "Аталанте"
-
"Наполи" нацелился на Фирпо
-
Брестское "Динамо" проиграло "Славии", БАТЭ переиграл "Рух"
-
Гётце может перебраться в Италию
-
Дибала снова сдал положительный тест на коронавирус
-
1
Кокорин признался, сколько книг он прочитал
-
Слуцкий рассказал о планах по сбросу веса
-
Уткин рассказал о связи "Спартака" с политиком России
-
Клубы АПЛ пытаюстя уговорить футболистов согласится на понижение зарплаты
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18