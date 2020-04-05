Саутгейт согласился на сокращение зарплаты

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт решил пойти на снижение зарплаты.

Как сообщает Sky Sports, во время карантина в связи с коронавирусом Саутгейт будет зарабатывать на 30% меньше.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда заняла четвертое место на ЧМ-2018.

В Великобритании зафиксировано 41903 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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