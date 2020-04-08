Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогостоящих футболистов. Месси - 9-й, Роналду - 46-й
Transfermarkt изменил стоимость футболистов из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что стоимость игроков была снижена на 20 процентов. Однако цена игроков 1998 года рождения и младше упала всего на 10 процентов.
Топ-10 самых дорогостоящих футболистов выглядит следующим образом:
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 180 млн евро
2-3. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 128 млн евро
2-3. Неймар (ПСЖ) - 128 млн евро
4-7. Садио Мане ("Ливерпуль") - 120 млн евро
4-7. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 120 млн евро
4-7. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 120 млн евро
4-7. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 120 млн евро
8. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) - 117 млн евро
9. Лионель Месси ("Барселона") - 112 млн евро
10. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") - 99 млн евро
Отметим, что Криштиану Роналду, стоимость которого оценили в 60 миллионов евро, расположился на 46-м месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18