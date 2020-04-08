Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогостоящих футболистов. Месси - 9-й, Роналду - 46-й

Transfermarkt изменил стоимость футболистов из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что стоимость игроков была снижена на 20 процентов. Однако цена игроков 1998 года рождения и младше упала всего на 10 процентов.

Топ-10 самых дорогостоящих футболистов выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 180 млн евро

2-3. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 128 млн евро

2-3. Неймар (ПСЖ) - 128 млн евро

4-7. Садио Мане ("Ливерпуль") - 120 млн евро

4-7. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 120 млн евро

4-7. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 120 млн евро

4-7. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 120 млн евро

8. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) - 117 млн евро

9. Лионель Месси ("Барселона") - 112 млн евро

10. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") - 99 млн евро

Отметим, что Криштиану Роналду, стоимость которого оценили в 60 миллионов евро, расположился на 46-м месте.

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