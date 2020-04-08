ЦСКА сократит зарплаты на 50%

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ЦСКА сократит зарплаты на 50%

ЦСКА согласовал с футболистами сокращение зарплат в связи с пандемией коронавируса.

По сведениям "Чемпионат", в ближайшие два месяца игроки команды будут зарабатывать в два раза меньше. После возобновления тренировок футболисты будут получать на 30 процентов меньше.

После того, как сезон возобновится зарплата будет выплачиваться в полном объеме.

Отмечается, что среди футболистов за сокращение зарплат выступал Игорь Акинфеев.

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