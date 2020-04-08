"Бавария" близка к продлению контракта с Алькантарой

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"Бавария" близка к продлению контракта с Алькантарой

Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара в ближайшее время продлит соглашение с клубом.

Как сообщает Kicker, новый контракт будет действовать до июня 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2021 года.

Алькантара выступает за "Баварию" с 2013 года. В текущем сезоне Тьяго провел 32 игры, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

После 25 туров "Бавария" занимает в Бундеслиге первое место, опережая "Боруссию" на 4 очка.

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