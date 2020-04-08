"Ювентус" предлагает "Милану" обмен игроками

Теги миланювентусджанлуиджи доннаруммафедерико бернардескитрансферы

"Ювентус" предлагает "Милану" обмен игроками

"Ювентус" нацелился на голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.

По сведениям Football Italia, "старая синьора" готова отдать в обмен своего полузащитника Федерико Бернардески.

В текущем сезоне Бернардески провел 24 матча, в которых забил один гол.

Доннарумма сыграл 26 матчей, в 9 из которых отстоял на ноль.

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