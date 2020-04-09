Умер экс-игрок "Атлетико" Мигель Джонс

Теги атлетико мадрид

Умер экс-игрок "Атлетико" Мигель Джонс

"Атлетико" в твиттере сообщил о смерти экс-игрока команды Мигеля Джонса.

Как сообщает Marca, Джонс умер в 81-летнем возрасте. Он был заражен коронавирусом, а также у него было онкологическое заболевание.

Мигель Джонс выступал за "матрасников" с 1959 по 1967 год.

Напомним, что совсем недавно умер еще один экс-игрок "Атлетико" Хосе Луис Капон, а также 14-летний воспитанник клуба Кристиан Минчола.

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