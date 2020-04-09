Футболисты АПЛ создали фонд для борьбы с коронавирусом

1 Теги аплкоронавирус

Футболисты АПЛ создали фонд для борьбы с коронавирусом

Игроки АПЛ создали новый фонд для поддержки Национальной службы здравоохранения Англии в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает Sky Sports, одними из инициаторов создания фонда являются Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль") и Харри Кейн ("Тоттенхэм").

В Великобритании было зафиксировано более 60 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло более 7 тысяч человек.

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